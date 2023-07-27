26 июля в небе над Украиной уничтожено 36 вражеских крылатых ракет

26 июля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, около 13 часов противник нанёс удар крылатыми ракетами «Калибр» с акватории Чёрного моря. Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Три ракеты сбиты в Винницкой области.

Около 17.00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя направление полёта. По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины.

Кроме того, около 19.00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 «Кинжал» в направлении Хмельницкой области.

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты «Калибр»; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Относительно последствий пусков Х-47 «Кинжал» информация уточняется.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!”, — сказал Глава государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Как сообщала Одесса News, во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области 24 июля было повреждено судно из Румынии.

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