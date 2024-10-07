В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Радукан, светлая ему память

6 октября жители села Алексеевка Маразлиевской общины Одесской области склонили свои головы в глубокой скорби, провожая в последний путь своего земляка, военнослужащего Вооружённых Сил Украины, солдата Олега Радукана.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Ему был 41 год.

28 сентября 2024 года жизнь Олега оборвалась в бою в районе н.п. Крупица Бериславского района Херсонской области.

Одесса News сообщала о гибели 7 сентября 2024 года в районе населённого пункта Погребки Суджанского района Курской области РФ солдата, 41-летнего горожанина Белгород-Днестровского Евгения Головченко. 5 октября земляки с воинскими почестями провели Евгения в последний путь.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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