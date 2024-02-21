728-й день войны: бойцы ВСУ противостояли врагу в 66 боевых столкновениях

Начались 728-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 21 февраля, за прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанёс 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация следующая:

ОСГВ «Север «: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

«: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: наши воины отразили 2 безуспешные попытки наступления на Купянском направлении, 8 — на Лиманском, 2 — на Бахмутском;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск. На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить своё тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника у Малой Токмачки и Работиного Запорожской области;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 вражеским артиллерийским средствам.

Одесса News информировала о ликвидации 17-19 февраля 6 военных российских истребителей.

На главном фото боец 115-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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