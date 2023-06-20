В бою за Украину погиб старший солдат из Одесской области Руслан Спильчак

На фронте погиб житель Раздельной Одесской области, старший солдат Руслан Спильчак.

Об этом сообщает в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

Воин погиб 3 мая в Херсонской области. Ему было всего 35 лет.

9 мая земляки встречали тело старшего солдата при въезде в Раздельную живым коридором.

Прощание состоялось на площади возле Раздельнянского дворца культуры.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в киевской больнице от тяжёлых ранений погиб известный скрипач из Измаила Одесской области, спортивный тренер Богдан Михалаки.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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