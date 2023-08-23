В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Григоренко, светлая память

В селе Новопетровка Раздельнянского района Одесской области простились с военным 79-й десантно-штурмовой бригады Василием Григоренко.

Об этом сообщила в Facebook Великомихайловская громада.

Защитнику было 24 года.

По словам директора Новопетровского лицея Екатерины Лаптиенко, выпускник Григоренко чувствовал свою смерть.

«Болит… Слёз не остановить… Такие молодые ребята, наши защитники, выпускники школы. Сегодня снова чёрная весть… Василий Григоренко, который видел тебя между тысячами, никогда не проходил, чтобы не расспросить о новостях в школе. Вспомнила последнюю встречу, когда он пришёл во время отпуска после ранения. Долго рассказывал о фронте, о своих собратьях, очень волновался, а в конце его слова обожгли душу: «Я оттуда не вернусь!». И мои успокоительные «Васька, всё будет хорошо. Сохрани тебя Бог». Большие глаза набрались слёз, махнул рукой и сказал: «Украину не отдадим!». Спасибо за Украину, Василько! Ты Герой, а Герои не умирают! Светлая память тебе, наш выпускник…», – написала Лаптиенко.

Как сообщала Одесса News, 24 июня 2023 года на войне от артиллерийских обстрелов погиб житель Одесской области Сергей Смолянец.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ, Василий Григоренко, Екатерина Лаптиенко/Facebook

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