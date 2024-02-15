В бою за Украину погиб воин из Одесской области Сергей Яровенко, светлая ему память

13 ноября 2023 года при выполнении боевого задания погиб житель посёлка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области 43-летний Сергей Яровенко.
Об этом сообщала пресс-служба Сергеевской громады.
Земляки, родные, близкие, побратимы Сергея провели его в последний путь 18 ноября в Сергеевке.
Одесса News сообщала, что 15 ноября 2023 года жители Любашевской громады в Одесской области провели в последний путь своего земляка – Леонида Черниенко, умершего 10 ноября в военном госпитале города Днепр от ран, полученных в бою.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Сергеевская громада
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