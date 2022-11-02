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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Караяни, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Караяни, светлая память

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В Херсонской области, защищая нашу страну от российского захватчика, погиб водитель пулемётного отделения 56-летний Караяни Александр Кириллович.

Об этом сообщала Сафьяновская сельская территориальная громада.

Погибшего бойца земляки из села Ларжанка Измаильского района провели живым коридором.

Отпевание прошло в Свято-Михайловском храме села, а похоронная процессия — на местном кладбище. 

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в Херсонской области погиб 37-летний морпех Сергей Левченко из Измаила Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: facebook.com/safianyotg 

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