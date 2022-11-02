На рассвете 2 ноября враг направил три крылатых ракеты в сторону Одесской области

На рассвете 2 ноября по Одесской области враг направил три крылатых ракеты Х-59.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«С направления Чёрного моря, с самолётов Су-30 враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 1 ноября по позициям ВСУ, прилегающим к линии южногоф ронта громадам и тыловым районам враг бил из всего имеющегося вооружения, используя авиацию и дроны-камикадзе. Более трёх десятков вылетов совершены беспилотниками-шпионами.

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