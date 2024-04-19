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  4. Генштаб ВСУ уволил «голос» Сил обороны юга Наталью Гуменюк после скандала

Генштаб ВСУ уволил «голос» Сил обороны юга Наталью Гуменюк после скандала

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Генеральным штабом Вооружённых Сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Об этом 19 апреля сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

«В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024.», — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что «в настоящее время идёт отбор соответствующего специалиста, который или которая вскоре станет «голосом» Сил обороны Юга».

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющих соответствующую аккредитацию ВСУ, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что более 140 представителей украинских СМИ, в том числе Одесской области, обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить руководителя объединённого пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк. Причина – постоянные её запреты освещать военные преступления Российской Федерации в зоне ответственности Оперативного командования «Юг».

Медийщики приводили примеры отказа со стороны Гуменюк в сотрудничестве с журналистами, не выдачи им допуска в районы Херсонщины, особенно в подтопленные города и сёла в день подрыва Каховской ГЭС и соседние регионы, где происходят ключевые события. В результате, мировые СМИ черпали информацию от российских «военкоров».

«Военные преступления России журналистам удавалось фиксировать, в основном, обходя ограничения, установленные в зоне подчинения госпоже Гуменюк, а не при её содействии», — говорилось в обращении медийщиков.

В то же время сама Гуменюк в ответ на обвинения заявила, что доказательств журналисты не привели, а пресс-центр Сил обороны юга не нарушил никаких приказов командования.

«То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощённом порядке», — отметила Гуменюк и добавила, что это делалось «с учётом безопасности операций».

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