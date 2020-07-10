Новый плёночный скандал с Порошенко: Будет ли соответствующая реакция

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал новые плёнки, на которых якобы пятый президент Украины Пётр Порошенко общается с президентом РФ Владимиром Путиным.

Запись разговора была обнародована 9 июля на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».



По словам Деркача, телефонный разговор состоялся 30 апреля 2015 года, через два месяца после боёв за Дебальцево. На записях голоса, похожие на Порошенко и Путина, обсуждают встречу в Минске, ситуацию в Украине и обмениваются шутками.

«Я думаю, что это будет в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнёров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня», – говорит человек с голосом, похожим на Порошенко.

Этот же человек, обсуждая предстоящую встречу трёхсторонней контактной группы в Минске, на записи говорит, что «готов подумать по экономическим перспективам, потому что там ситуация очень хр…новая».

Также голос, похожий на Порошенко, говорит, что перед встречами в ТКГ стороны собирались и планировали повестку дня.

«Если это целесообразно, как по-украински говорят, «якщо ваша ласка», может, приедет этот ваш представитель ТКГ в Киев. Они бы у [представителя миссии ОБСЕ в ТКГ] Хайди [Тальявини] встретились там в миссии ОБСЕ …» – отмечает он.



После этого якобы Порошенко поздравляет собеседника 1 Мая — Днём солидарности трудящихся, обмениваясь по этому поводу шутками:

– С наступающим, я не знаю там, раньше называлось Днём солидарности трудящихся. Поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет, мы пока старое оставили.

– Да хр…н его знает.

– (Смеётся.) Мы с вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придём.

– Официально у нас называется Праздник весны и труда. Вот так.

– Вот как? Романтично.

Затем голос, якобы принадлежащий Путину, спрашивает о ситуации внутри Украины и интересуется, справляется ли страна. На что якобы Порошенко отвечает, что сложно выстраивать политическую стабилизацию в условиях проблем с экономикой.

«Длинной очереди на должность украинского президента не наблюдается», – смеясь, говорит якобы пятый президент Украины.

Он же завершает разговор словами «Жму руку». Якобы Путин отвечает: «Обнимаю, до свидания».

Деркач добавил, что записи ему передали журналисты-расследователи, а он, в свою очередь, уже передал их в правоохранительные органы.

Кстати, 30 апреля 2015 года действительно состоялся телефонный разговор Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и Порошенко в нормандском формате.

Как сообщали тогда в пресс-службе президента РФ, стороны продолжили обсуждение вопросов урегулирования кризиса в Украине и отметили определённый прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений из зоны конфликта.

Пресс-служба Порошенко в тот день сообщила, что в контексте обсуждения в нормандском формате путей мирного урегулирования в Украине президент Путин согласился с возможностью размещения миротворческого контингента на Донбассе.

Это не первые записи с якобы разговорами Порошенко, которые публикует Деркач. Как сообщала Одесса News, 19 мая он обнародовал записи разговоров Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри «вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти плёнки должны стать предметом расследования. Однако, отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, которые, по его мнению, свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко. В новых записях фигуранты обсуждают вопрос национализации «ПриватБанка», а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.