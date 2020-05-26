Аудиоскандал Порошенко-Байден: ГБР открыло дело о прослушке

Госбюро расследований открыло производство в связи с возможным прослушиванием пятого Президента Украины Петра Порошенко, что могло нанести ущерб государственным интересам.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Государственное бюро расследований открыло дело из-за прослушки разговора пятого Президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Издание также приводит копию извлечения из ЕРДР, где указывается, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

По сообщению заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Александра Дубинского (фракция партии «Слуга народа») на своём Тelegram-канале, проект постановления о создании следственной комиссии для изучения аудиоматериалов, обнародованных народным депутатом Андреем Деркачём, будет вынесен на голосование на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

«Во время ближайшего заседания парламента, по согласованию с Дмитрием Разумковым, будет проголосован проект постановления по созданию следственной комиссии Рады, предметом которой будет исследование содержания «плёнок Деркача», на которых человек с голосом Порошенко торгует национальными интересами с представителями иностранных государств», – написал депутат.

«Юрист Андрей Портнов уже предложил план работы следственных органов по этим записям. Думаю, парламент в этой работе станет серьёзным подспорьем для установления истины и, при наличии оснований, долгожданному «вироку» президенту Порошенко», — добавил Дубинский.

Как сообщала Одесса News, народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, «плёнки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Часть аудиозаписей касается получения $1 млрд в обмен на сохранение схем фирмы Burisma, владельцем которой является сын Байдена, и международной коррупции. Разговоры датированы 2015-2016 гг. В них, в частности, говорится о требовании Байдена к Порошенко уволить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена.

Полученный за увольнение Шокина $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.

Другая часть записей касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года, а также влияния Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство по аудиоматериалам, обнародованным Деркачём.