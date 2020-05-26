Одесской области пока не грозит ужесточение карантина

По состоянию на вторник, 26 мая, 7 регионов Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Одесской области в этом списке нет.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно этим данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 842 случая COVID-19. Из них 200 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы десять новых случаев заболевания, из них восемь — у одесситов и два — у жителей районов области.

Утром 26 мая на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находились 39 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 36 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.



Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 32 пациента находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — мальчик в возрасте 11 лет и девочка 17 лет в удовлетворительном состоянии находятся дома на самоизоляции под наблюдением педиатров. Также пятеро детей с положительным тестом на COVID-19 продолжают амбулаторное лечение, одна девочка находится в инфекционной больнице.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у одной одесситки в возрасте 57 лет. Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 58 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 136 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 26 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7 575 выздоровели, 644 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев.