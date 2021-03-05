COVID-19: вакцинация проходит «нормально» — медленно и с осложнениями

За прошедшие сутки в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получили 2 913 человек, с начала кампании вакцинации — 12 481.

Об этом 5 марта на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«По состоянию на сегодняшний день в Украине вакцинированы 12 481 человек, из них за предыдущие сутки — 2 913 человек. Мы увеличиваем и наращиваем инфраструктуру и каскадным методом разворачиваем работу мобильных бригад и пунктов вакцинаций», — сказал Ляшко.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 марта, у 1,2% вакцинированных от коронавируса зафиксировали реакции на вакцину, но «они были незначительными».

«По нашей статистике, на 10 тысяч проведённых нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели лёгкую форму. Это всего 1,2%», — сказал он.

По утверждению Степанова, за всё время с начала вакцинации против коронавируса был зафиксирован лишь один случай реакции, который требовал наблюдения врачей. «Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой абсолютно здорового», — подчеркнул министр, не называя ни регион, ни фамилию вакцинированного, сказав только, что «на следующий день после выписки вакцинированный медик уже вернулся на работу».

Продолжается вакцинация и в Одесской области. В частности, в Одессе, по данным официального сайта города, запланировано вакцинировать 295 сотрудников учреждений здравоохранения коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Некоторые сотрудники, ранее давшие согласие на прививку от COVID-19, в день вакцинации имели временные противопоказанию к введению вакцины, например, заболевание ОРВИ в течение недели перед вакцинацией, катаральные явления при осмотре врача в день вакцинации или контакт с лабораторно подтверждённым случаем COVID-19.

25 февраля вакцинировано 60 медработников городской клинической инфекционной больницы, после чего у 22 пациентов наблюдались покраснение или болезненность в месте укола, или повышение температуры до 37-38,5 градусов, «что не выходит за пределы допустимых реакций на введение вакцины, указанных в инструкции к препарату. На сегодняшний день состояние всех вакцинированных удовлетворительное, жалобы не зарегистрированы».

26 февраля 27 сотрудников городской больницы №5 были привиты от COVID-19. На следующий день у девяти человек также наблюдались аналогичные реакции.

Вакцинированы также 15 сотрудников городской клинической больницы №10, 18 сотрудников ГКБ №1. Кстати. Министерство здравоохранения разрешило вакцинироваться от COVID-19 неиспользованными дозами вакцины, которые остаются после вакцинации медицинских работников на первом её этапе. В частности, разрешается с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использование его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

1 марта от COVID-19 вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов, 2 марта Владимир Зеленский. Также для популяризации вакцинации вакцинировались и.о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный государственный санврач Виктор Ляшко.

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