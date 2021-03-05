Из зала одесского суда: За нападение, стоившее человеку жизни, обвиняемые получили своё

За совершение разбоя, который стоил пострадавшему жизни, двое нападавших проведут за решёткой ближайшие 10 и 15 лет соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, чьи работники поддерживали обвинение в суде в отношении 49-летнего одессита и 25-летней жительницы Арцизского района, подозреваемых в совершении разбойного нападения с причинением тяжких телесных повреждений, повлёкшее смерть потерпевшего.

Отмечается, что трагическое событие произошло в конце ноября 2016 года, когда осуждённые проникли в жильё к бывшему любовнику женщины, а её «спутник» нанес тому бейсбольной битой множественные удары по голове, от которых потерпевший скончался в больнице.

Нападавшие забрали мобильные телефоны, видеокамеру, фотоаппарат и скрылись с места преступления.

Приговором Малиновского районного суда сообщники признаны виновными и приговорены к 15 и 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4-х жителей Одесской области, подозреваемых в совершении разбойных нападений на жилища граждан.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.