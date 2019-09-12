Суд арестовал киоск с шаурмой, которой отравились в Одесской области

Овидиопольский райсуд Одесской области удовлетворил ходатайство местной прокуратуры о наложении ареста на киоск по продаже шаурмы, которой 1 сентября отравились 40 человек.

Об этом стало известно из постановления Овидиопольского райсуда.

«Исследовав доказательства, предоставленные прокурором и следователем полиции относительно ареста временного сооружения нежилого помещения площадью 20 кв. метров, которое является предметом уголовного правонарушения, связанного с незаконной продажей продуктов быстрого приготовления, суд решил удовлетворить ходатайство, поскольку постройка могла сохранить на себе следы уголовного правонарушения», — озвучил постановление судья Евгений Козырский.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября 40 человек отравились шаурмой, приобретённой в павильоне на улице Торговой в посёлке Авангард Овидиопольского района. 37 пострадавших, в том числе девять детей, были госпитализированы. По результатам исследований, у них обнаружена сальмонелла.

При проверке упомянутого киоска специалисты Госпродпотребслужбы выявили ряд грубых нарушений санитарно-гигиенических требований при приготовлении продуктов. Осуществить проверку объекта общественного питания инспекторам удалось только после привлечения полиции.

Владельца заведения привлекли к ответственности, инкриминировав нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Следствие продолжается.