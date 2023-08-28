В Одесской области будут судить российского агента за «слив» оккупантам позиций ВСУ

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту государственной измены.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, мужчина занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб России.

«По указаниям российских кураторов он собирал данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников в Одессе. Также информатор передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры и информацию о результатах предварительных ракетных обстрелов для повторного поражения и окончательного вывода из рабочего состояния», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей.

Как сообщала Одесса News, 5 лет за решёткой проведёт по приговору суда житель Одесской области, сообщавший своему знакомому — гражданину РФ — информацию о военной технике ВСУ, которая двигалась из Одессы на передовую.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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