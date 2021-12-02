Скандально известный одесский экс-прокурор внёс залог в 2,6 миллиона гривен

Экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по расхищению одесской земли вместе с чиновниками мэрии Одессы, внёс за себя залог в 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

«Он внёс залог в размере 2 616 900 гривен, который для него определил суд. Жученко подал апелляцию на это решение суда, однако Апелляционная палата отказалась менять меру пресечения», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 30 миллионов залога, которые суд присудил Геннадию Труханову, за того внёс бизнесмен Вадим Новинский. Управляющий делами исполкома Одесского горсовета Олег Брындак 40-миллионый залог за себя не внёс, поэтому в ближайшее время суд будет решать его судьбу заново.

НАБУ подозревает одесские власти (в общей сложности 16 человек) в захвате городской земли на 689 миллионов гривен и выводе её в распоряжение бизнесмена Владимира Галантерника и связанных с ним лиц.

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