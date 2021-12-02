В Киеве прошла акция «Защити Украину – останови переворот»: будет ли продолжение

В Киеве на Майдане Незалежности 1 декабря прошла акция «Защити Украину – останови переворот».

Как сообщает издание «ГОРДОН», акция началась около 19 часов. На установленной перед стелой сцене выступили бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший народный депутат от «Народного фронта» Андрей Левус (ведущий мероприятия), лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудик, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Требования митингующих озвучил один из соорганизаторов акции, сооснователь партии «Демократична сокира» Юрий Гудыменко, сказавший, что собравшиеся настаивают на отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и «других агентов влияния РФ»; перевыборах в Верховную Раду; отставке президента Владимира Зеленского.

Для достижения этих целей, по словам Гудыменко, оппозиция решила объединиться и создать координационный совет объединённой оппозиции. «Это и есть самый большой страх власти: они разваливаются, а мы объединяемся», – сказал он.

После митинга на Майдане Незалежности участники акции отправились к Офису президента, прошлись по правительственному кварталу. Под ОПУ Гудыменко сказал, что митингующие «не будут делать тот шаг, которого от нас ждут Путин, Зеленский и все другие».

Протестующие забросали стены здания Офиса президента монетками, объясняя это «сбором средств для билетов в Ростов» Ермаку и Зеленскому. По замыслу организаторов акции, монетки также являются метафорическим ответом на упрёки Зеленского, что в Украине планировали «проплаченный государственный переворот».

«Единственное, что нас удерживает от более серьёзных действий, – это исключительно то, что мы граждане Украины и патриоты Украины… Но всё держится на очень тонкой грани», – предупредил Гудыменко.

Отмечается, что центр Киева был частично перекрыт, на улицах дежурило много правоохранителей.

По оценкам журналистов, в акции приняло участие несколько тысяч человек. Митингующие держали в руках плакаты «Зеленский – предатель», «Выйди отсюда», «Будешь изменять жене, а не Украине», «Причина развода – измена!», «Ze game over» и другие.

В полиции заявили, что мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.

Как сообщала Одесса News, к 1 декабря полиция заблокировала входы и подъезды к Верховной Раде Украины, а перед Офисом Президенту обустроили каток.

Фото: ГОРДОН, Укринформ, Украинская правда

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