Зеленский на Одесском припортовом встретился с бизнесменами

В рамках рабочей поездки в Одесскую область 4 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, встреча Зеленского с предпринимателями проходила в административном здании ПАО «Одесский припортовый завод».

«Я впервые на Одесском припортовом заводе. Всегда хотел увидеть, что это такое. Вижу, что завод в прекрасном состоянии. Хотелось бы верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44% зарплаты. Увеличилось количество рабочих мест. Но я знаю, что ваш потенциал выше, потому что когда-то здесь работало четыре с половиной тысячи человек, а сейчас – три тысячи. Таким образом, есть большой потенциал возвращения наших специалистов», – сказал Владимир Зеленский в начале встречи, обращаясь к руководству ОПЗ.

Директор ПАО «Одесский припортовый завод» Николай Синица отметил, что визитов Президента страны на ОПЗ не было с начала 2000-х годов.

От имени трудового коллектива он поблагодарил Главу государства за внимание к предприятию.

Николай Синица рассказал о текущем состоянии завода и мерах, принимаемых для его развития. По его словам, начался капитальный ремонт производственных мощностей, происходит электронная трансформация, погашаются долги перед НАК «Нафтогаз Украины», впервые за последние пять лет возобновилась перегрузка на экспорт химической продукции украинских производителей, которая поступает на завод по железной дороге. Благодаря этому на предприятие начали возвращаться квалифицированные кадры.

«Будущее завода – это прежде всего люди. Это самый ценный капитал. Поэтому для меня главным приоритетом является сохранение коллектива и обеспечение всех социально-экономических условий для их эффективной работы», – заверил Президента Николай Синица.

Исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал Президенту о подготовке к передаче в концессию пассажирского комплекса Одесского морского порта, который включает гостиничный комплекс «Одесса», концертно-выставочный зал, причалы и морской вокзал. Уже издан приказ Министерства инфраструктуры о начале этой процедуры.

Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что IFC (International Finance Corporation. – Ред.) совместно с ЕБРР разрабатывают технико-экономическое обоснование проекта концессии паромной переправы в порту Черноморск.

В ходе встречи также поднимались вопросы туристического развития региона, помощи в работе морским портам. Владимир Зеленский согласился с предложением провести ещё одну встречу с представителями отрасли, чтобы более предметно обсудить проблемные вопросы.

«Чтобы вы это подготовили, и мы встретились. Я с удовольствием (встречусь. – Ред.). Думаю, что в течение месяца можем в Киеве, если удобно», – сказал Глава государства.

В ходе встречи с предпринимателями Глава государства подчеркнул, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий – это один из приоритетов власти.

«Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей – сейчас выбираем наилучшую кандидатуру», – отметил Президент.

По его словам, развитие промышленности – это стратегический взгляд на развитие Украины.

«Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия – это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической страной», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 4-5 июля Президент Украины с рабочим визитом находится в Одесской области.

Фото: Пресс-служба ОПУ