Елена Зеленская: Любви недостаточно

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью лорду Майклу Эшкрофту для британской медиаплатформы Daily Mail і The Mail on Sunday рассказала, как изменились её отношения с мужем, украинским президентом Владимиром Зеленским после начала полномасштабной войны.

Запись их разговора опубликована 18 августа на YouTube-канале Офиса президента.

«Как война повлияла на ваш брак? Считаете ли вы, что то, через что вы с мужем прошли, ослабило ваш брак? Или это вас сблизило?» – спросил у Зеленской Эшкрофт.

«Думаю, что мы ближе. И мы действительно больше уже связаны. Так случилось, что мы смогли поддержать друг друга так, как мы надеялись друг на друга. И я его, мне кажется, не подвела. И он меня никогда не подводит. И это сближает людей», – ответила Зеленская.

Она добавила, что видится с мужем не так часто, как бы ей того хотелось, и это тоже влияет на то, что их отношения с мужем стали крепче.

«Каждая встреча – это радость. Мы никогда друг другу не надоедаем. И это также, мне кажется, укрепляет семью. Посмотрим, что будет дальше, потому что сейчас мы живём всё же в изменённом состоянии. Это не нормальная жизнь ни для одного человека в мире – жить в стране в войне. Это постоянное психологическое напряжение. Надеюсь, что когда это психологическое напряжение спадёт с нашей победой, мы сможем остаться в трезвом уме и всё будет нормально. Но сейчас, мне кажется, мы близки как никогда эмоционально и понимаем друг друга очень хорошо», – добавила супруга Зеленского.

Первая леди Украины подчеркнула, что для неё в отношениях важно испытывать уважение к своему партнёру.

«Любви, я уверена, недостаточно. И я счастлива, что могу его уважать. Потому что мне было бы очень тяжело оставаться с ним рядом даже при условии большой любви, если бы я не верила в его честность, в его порядочность и не гордилась, так как я это делаю сейчас», – резюмировала она.

«Ваш муж регулярно посещает линию фронта, чтобы встретиться с военнослужащими, и, как сообщается, на него было совершено несколько покушений. Переживаете ли вы за его личную безопасность, а также за свою собственную и безопасность своих детей?» – спросил у Зеленской Эшкрофт.

«Честно говоря, я стараюсь об этом не думать. Мы так много об этом думали в первые недели вторжения, когда это был для нас новый этап жизни, когда мы должны были свою голову настроить на то, что всё изменилось. Наверное, просто устали об этом думать. Я надеюсь, что для его безопасности сделано всё, что должно быть сделано. Надеюсь, точно так же работает служба безопасности по отношению ко мне и моим детям», – ответила супруга украинского президента.

Она добавила, что придерживается всех советов, которые получает от службы безопасности.

«Я исполняю все их наставления, не делаю ничего, что они мне запрещают, и надеюсь, что это сработает. Не хочу думать о плохом. Наверное, боюсь об этом думать», – добавила она.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был руководителем студии «Квартал 95», а его жена – сценаристом в этом проекте. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира в 2023 году по версии Financial Times.

Скриншоты с видеоинтервью

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