Глава одной из ОТГ Болградского района присвоил 500 тысяч бюджетных средств

Полицейские разоблачили главу одной из ОТГ Болградского района Одесской области и его пособников в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт дома культуры.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские установили, что в 2018 году тогда ещё председатель одного из сельсоветов Болградского района вступил в сговор с директором местного предприятия, специализирующегося на строительных работах, с целью присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дома культуры.

По словам начальника Болградского районного отдела полиции Романа Михайлова, чиновник обеспечил сообщнику «победу» в тендерных закупках и внесение сведений в электронную систему «Prozorro», а технадзор и контроль за качеством и объёмами работ за сутки до подписания акта приёмки выполненных строительных работ поручил представителю другой фирмы, директором которой является близкое лицо подрядчика.

«Сообщники внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, указав, что выполнили строительные работы в полном объёме, которые на самом деле не были завершены. На счёт строительной фирмы перечислили полную сумму – почти 700 тысяч гривен, что фактически было завышено почти на 500 тысяч», — отметил Михайлов.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении в зависимости от совершённых ими преступных действий.

Досудебное расследование в отношении чиновника и подрядчика уже завершено и обвинительные акты направлены в суд. Следствие по инженеру по техническому надзору продолжается. За совершённое правонарушителям грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Одесса News информировала, что несколько чиновников Одесского горсовета обвиняются полицией в искусственном блокировании электронной очереди в Центре предоставления админуслуг.

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