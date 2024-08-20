В команду одесского «Черноморца» зачислены два бразильских игрока

В августе контракт с футбольным клубом «Черноморец» подписали 3 новых игрока, среди которых два — бразильцы.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Так, заключено 3-летнее соглашение между ФК «Черноморец» и бразильским защитником Кайо Алвесом Гомесом.

Футболист родился 6 июля 2002 года в Куритибе (Бразилия). Рост – 177 см, вес – 65 кг. Играл в бразильских командах «Индепенденте» (Сан-Жозе-дус-Пиньяйс) и «Атлетико» (Паранавай). В «Черноморце» будет выступать под №6.

Также подписан контракт между ФК «Черноморец» и бразильским полузащитником Жуаном Нету. В команде «моряков» игрок будет выступать под №70.

Жуан Роберту Рота Нету родился 21 мая 2003 года в Сан-Паулу (Бразилия). Рост – 179 см, вес – 72 кг. На юношеском уровне играл в «Коринтиансе» и «Палмейрасе» (Сан-Паулу). Воспитанник академии ФК «Брага» (Португалия). Играл за ФК «Фомаликан» (Португалия).

Также заключён контракт между ФК «Черноморец» и защитником Ярославом Кисилём. Ему 21 год. Рост – 179 см, вес – 76 кг. Играл в клубах: «Заря» Луганск, ФК «Минай». За «Черноморец» футболист будет играть под №77.

Одесса News информировала о других новых игроках в составе одесского «Черноморца».

Фото: ФК «Черноморец»

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