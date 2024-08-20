Зеленский анонсировал создание «министерства единства»

Украинские власти планируют создание нового института, который будет объединять граждан страны за рубежом и будет способствовать противодействию российским нарративам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 19 августа на совещании руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины, стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы есть «во всех частях света, в большинстве государств».

«Это диаспоры разных времён, разные волны миграции. Где-то в мире украинцев больше, где-то – меньше, но мы должны осознавать свою нацию именно как глобальную, потому что это факт. Поэтому мы должны модернизировать наши государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины, вокруг укрепления наших позиций в мире. Считаю, что для этого мы должны усилить наше институциональное присутствие в странах-партнёрах», – сказал Президент.

По его словам, это будет сделано двумя путями.

Первый – «привычная работа через систему МИД Украины»: открытие новых консульств Украины за рубежом, где-то – первых в истории, где-то – дополнительных. В частности, новые консульства будут открыты в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции.

Кроме того, по словам Президента, сейчас готовят запуск нового института, который обеспечит «достаточную силу глобального украинского единства».

«Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – всё это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ использует за границей пропаганду, в частности, адресованную украинцам. Кроме того, Москва использует свои церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов.

«Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины – раньше у нас никогда не было такой части нашего народа за рубежом», – добавил президент.

Зеленский считает, что одна только система МИД с этим не справится, потому что речь идёт о миллионах украинцев. Он пообещал представить все детали в ближайшее время.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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