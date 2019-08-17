Зеленский и Гройсман отреагировали на пожар в одесском отеле

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», который унёс восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Об этом он отметил на странице в Facebook.

«Одесса.«Токио Стар». Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них — в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Ответят не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Чёрный, владелец так называемого отеля», — говорится в сообщении.

Глава государства пообещал лично проследить, чтобы «наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости». Он также отметил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней, и выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, Президент поблагодарил спасателей, полицию, а также одесситу, который приютил спасённых постояльцев отеля.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже поручил начать проверки мест отдыха людей — прежде всего гостиниц и санаториев.

Об этом он написал в Facebook.

«Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнём и всё же спасли из ловушки людей. Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей — прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны», — отметил глава правительства.

Одессит, который стал случайным свидетелем пожара, произошедшего в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар», приютил у себя дома несколько десятков его постояльцев.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

«Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. До решения вопроса о дальнейшем пребывании части из них недалеко от сгоревшего отеля, созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтёров. Кроме того, несколько десятков спасённых людей ещё с ночи приютил у себя дома одессит, ставший случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошёл пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная,1, в результате чего погибли восемь человек, ещё десять — пострадали. По факту пожара начато уголовное производство.



Фото и видео: Нацполиция