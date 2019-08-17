В Измаиле пограничники задержали «своего» за сбыт наркотиков

Отделом внутренней и собственной безопасности по Измаильском пограничному отряду совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, в рамках уголовного производства по ч.1 ст.307 УК Украины, задержан младший инспектор погранотдела погранслужбы «Измаил».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Правонарушителя с привлечением спецподразделения «Дозор» задержали с поличным — во время сбыта им амфетамина», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что военнослужащий осуществлял распространение наркотических веществ среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.



Ведётся следствие.

Фото и видео: Госпогранслужба