В Одесской области задержаны 2 группы мужчин, пытавшихся тайком перейти границу

Две группы мужчин, намеревавшихся тайком пересечь госграницу, задержали пограничники Одесского и Подольского отрядов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в одном случае оперативники Госпогранслужбы установили, что правонарушители — жители Харьковской области — познакомились непосредственно во время «турне». Через знакомых они вышли на Telegram-канал дельцов, за средства предлагавших услуги по незаконному пересечению границы. Цена с одного «клиента» составляла от 6 до 7 тысяч долларов с авансовым платежом в 1000 долларов США на криптокошелёк.

«Согласно договорённости, злоумышленники определили всем мужчинам время встречи и точное место, откуда они на такси отправлялись в населённый пункт вблизи границы. А уже дальше, по разработанному маршруту, должны были идти пешком 2 км, чтобы незаконно пересечь границу», — говорится в сообщении.

В другом случае мужчины также обратились за помощью к админу Telegram-канала, обещавшему за 5 тыс. долларов США с каждого предоставлять услуги по онлайн-навигации.

Во время задержания один из «клиентов» пытался бежать, но безуспешно.

Все дела на задержанных направлены в суд.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года нарушителей, предлагавших военнообязанным нелегальный трансфер в Молдову, разоблачили следователи Раздельнянского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области и пограничниками.

Фото: Госпогранслужба

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