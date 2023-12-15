С помощью дрона пограничники задержали нарушителей границы в Одесской области

Правонарушители под покровом ночи пытались пересечь государственную границу с Молдовой недалеко от села Унтиловка Раздельнянского района Одесской области.

Несмотря на то, что они прятались в лесополосе, всех четырёх «путешественников» пограничники отряда Подолья довольно быстро обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором, — информирует Госпогранслужба.

Отмечается, что оператор дрона чётко скорректировал действия пограничного наряда. В результате – задержание, составление процессуальных документов.

Как стало известно, жители Харьковской, Ровенской и Черкасской областей, чтобы попасть в соседнюю страну, воспользовались телеграмм-каналом. За услугу – без проблем добраться по ту сторону границы, каждый из них должен был оплатить «консультанту» с мессенджера по 60 тысяч гривен.

«На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Одесская облпрокуратура в декабре 2023 года направила в суд обвинительный акт в отношении трёх участников организованной группы из Одессы по фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины, подделки документов, незаконного обращения с оружием.

Фото и видео: Госпогранслужба

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