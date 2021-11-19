В Измаиле обнаружили подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя

18 ноября оперативные сотрудники Измаильского отряда и управления стратегических расследований в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактной продукции в Измаиле.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в результате санкционированных обысков, проведённых в доме и микроавтобусе, правоохранители обнаружили более 1,6 тонн суррогатного алкоголя (коньяк, водка) и почти 6 тысяч пачек сигарет в ассортименте без акцизных марок. Также найдены оборудование для розлива подакцизных товаров и пустые ёмкости. Дельцы намеревались реализовать эту продукцию в Измаил.

«Мероприятия проводились в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» и ч.1 ст. 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» УК под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры, — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года в ходе реализации оперативной информации пограничники Одесского отряда совместно с другими правоохранительными органами блокировали попытку незаконного перемещения на территорию Украины большого количества сигарет из Индии, найденных в одном из контейнеров, который прибыл в порт Одессы под видом велосипедных шин.

Фото: Госпогранслужба

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