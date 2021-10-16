Одесские пограничники нашли контрабандное курево в контейнере с велошинами

В ходе реализации оперативной информации пограничники Одесского отряда совместно с другими правоохранительными органами блокировали попытку незаконного перемещения на территорию Украины большого количества сигарет из Индии.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Контрабандное курево пограничники нашли в одном из контейнеров, который прибыл в порт Одессы из Индии, под видом велосипедных шин.

Всего правоохранители обнаружили более 1 тысячи ящиков сигарет без марок акцизного сбора. Стоимость табачных изделий по предварительным подсчётам составляет более 13 миллионов гривен.

Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной сделке.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года Одесской областной прокуратурой по материалам УСБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможенного поста «Измаил» Одесской таможни, которые совместно с предпринимателями организовали преступную схему по контрабанде табачной продукции в страны Европейского Союза, переправляя её под видом соли.

Фото и видео: Госпогранслужба

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