За $600 одесский пограничник изменил Присяге

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задержали при получении взятки военнослужащего, участкового инспектора пограничной службы отдела «Кодыма» Подольского пограничного отряда.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничник требовал и получил от гражданского лица неправомерную выгоду в размере 600 долларов США за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Республики Молдова в Украину спортивного питания.

«Взяточника задержали в порядке ст.208 УПК Украины в г.Кодыма Одесской области», — говорится в сообщении.

Пограничник, теперь уже бывший, уличён в результате реализации материалов уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

Отмечается, что неотложные следственные действия продолжаются.

Одесса News в июне 2021 года информировала о разоблачении продажных полицейских, которые в Одессе «крышевали» бордель.

Фото: Госпогранслужба

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