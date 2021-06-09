Температура воды у берегов Одессы +17,2 с тенденцией к повышению

Летний отпускной сезон начался. Погода в июне самая комфортная для отдыха: солнце ещё не такое активное, кислородный режим самый благоприятный.

По погодным показателям отпуск в июне на курортах Украины очень подойдёт тем, кто желает стабилизировать сосудистый тонус, улучшить метаболизм.

Температура воздуха в ближайшее время на морском побережье страны не превысит отметку плюс 27 градусов, на курортах Карпат максимальная температура +24.

До четверга над Европой особенная метеорологическая обстановка: атмосферные фронты заблокированы в западной части континента, поэтому ветер очень слабый, при жаре будет душновато. Охлаждать воздух ненамного смогут дожди, они будут с переменным успехом атаковать курорты Украины всю эту неделю.

Температура воздуха на Причерноморье будет благоприятной для отпускного настроения — до +26. В среду и четверг пройдут дожди на всём побережье, местами с грозами. А после 10 июня осадки маловероятны. Если и будут, то местами и небольшие.

В Затоке Одесской области очень много солнца, температура воздуха +25…+26, температура морской воды на побережье 17.2 с тенденцией к повышению.

В Лазурном Херсонской области максимальная дневная температура +22…+23. Погода обещает быть не дождливой и ясной до конца недели. Температура морской воды 17.8. А в Геническе ночью до +18, днем до +27. На этой неделе периодически будет греметь, пройдут кратковременные дожди. Температура морской воды возле Геническа до +20.

В Очакове и на Кинбурнской косе Николаевской области температура воздуха +21…+24, в среду и четверг есть вероятность осадков. Температура воды у Кинбурнской косы +19.

А для одесситов — любителей гор — информация от Sinoptik.ua такова: в Буковеле, на климатических курортах Яремче, Ворохта на этой неделе переменная облачность, на выходных облачность с прояснениями, дождь. Дневная температура будет +15…+17. Ночью +7…+9.

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