В Одессе на этой неделе станет ещё жарче

Характер погоды на побережье Чёрного и Азовского морей до конца этой недели существенно меняться не будет.

Температура воздуха днем +30…+34°С, ночная температура в зависимости от приморского региона от +22 до +26 °С, прогнозирует Sinoptik.ua.

Индекс УФ-излучения будет на этой неделе высоким, представляющим опасность для кожи и глаз человека. Необходимо использовать солнцезащитные средства. Есть мнение, что крем от солнца поможет защититься и от морских блох. Морские блохи – это рачки бокоплавов. И хотя микроракообразные бокоплавы довольно безобидны, этим летом отдыхающие на Азовском море жалуются на их обилие.

Возле пляжей Одесской области морская вода прогреется до +24 °С, в Херсонской области до +24,4 °С, на Кинбурнской косе до +26 °С.

В Черноморске температура воздуха днём от +30°С до +34°С, ясно, без осадков, а в выходные, 17-18 июля – северный ветер, до 4 м/сек. В субботу и воскресенье ночная температура воздуха станет выше, до +24 °С.

Одесситам, которые не прочь разнообразить рельеф местности и отправиться в горы, синоптики прогнозируют, что в высокогорье Карпат самым жарким днём на этой неделе станет 14 июля, до +24°С. С четверга ожидается понижение дневной температуры воздуха до +21°С и грозовые дожди. Ночная температура меняться не будет, на протяжении недели +13…+15 °С.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» от сильных ливней и ветров погибли сотни тысяч жуков — божьих коровок.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod