В Одесскую область идёт жара до +26°С.

Астрономическое лето начинается с солнцестояния 21 июня. Июньское солнцестояние с самым длинным днём и самой короткой ночью в этом году приходится на второй день Святой Троицы, 21 июня.

На Троицу по прогнозу Sinoptik.ua, ждём от +25° С и выше, могут пройти дожди.

На выходные к нам идёт устойчивое тепло. Обширная зона высокого давления движется с западной Европы на восток. У нас пока еще не +35° С, как в Германии, но уже ничто не сдерживает наплыв жаркого воздуха, температура по всей Украине на следующей неделе имеет тенденцию к повышению.

Существует связанный с жарой риск образования тромбов из-за сгущения крови. Самое активное солнце — с 12.00 до 16.00, в этот период дня нежелательно находиться на открытом пространстве на солнце, нужно пить побольше неохлаждённой воды, она лучше утоляет жажду и не создаёт проблем с горлом.

Самой горячей областью на юге с 17 по 21 июня станет Херсонская, до +30° С, а самой прохладной Одесская — с максимальной температурой +26° С.

Чёрное море активно прогреется.

Как сообщала Одесса News, 15 июня гроза, залповый ливень и сильный штормовой ветер стали причиной падения крупных веток и деревьев в Одессе, обрывов линий электропередач.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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