Погода на выходные в Одессе: +31, небольшие дожди, море около +20, есть и сюрприз

Сама природа в последней декаде июня создала благоприятные метеоусловия для морского отдыха в Украине.

Как сообщает Sinoptik.ua, дожди время от времени всё-таки пройдут и грозы прогремят, но они только освежат воздух и прибьют пыль.

Кроме того, нас снова ждут длинные выходные, время, наиболее подходящее для небольшого отдыха или начала отпуска.

Температурный фон на юге Украины на текущей неделе по прогнозу не будет меняться, останется на уровне +29…+31 °С, ночью до +25 °С.

Индекс УФ-излучения в период с 23 июня будет высоким, нужно беречь кожу и глаза от излишнего воздействия солнца. Лучше всего защищает от солнечных лучей тёмная одежда, окрашенная натуральными пигментами.

На этой неделе одесситов ожидает сюрприз: 24 июня можно будет наблюдать третье суперлуние 2021 года. Лучше всего полную луну будет видно в Одессе при малооблачной погоде.

23 июня, в среду, температура на курортах Причерноморья комфортная +25 °С, в последующие дни температура воздуха поднимется до пляжной: +28…+31 °С. Будет преимущественно солнечно, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами.

Грибовка – самый солнечный курорт на этой неделе. Максимальная температура днем +30 °С. Ночи будут по-летнему тёплыми +20…+23 °С. Ветер всю неделю слабый, только к понедельнику ожидается небольшое усиление северо-западного ветра до 4 м/с. Температура морской воды чуть выше 20 градусов.

Каролино-Бугаз: дневная температура в среднем +29 °С. Влажность воздуха высокая, до 92%, ветер слабый до умеренного. Температура моря возле Каролино-Бугаза 19,5 градусов.

А для тех одесситов, для которых лучше моря — только горы, синоптики прогнозируют, что на высокогорье Карпат максимальная дневная температура воздуха будет в пятницу, +26 °С. В выходные есть вероятность грозы, сильного дождя, который снизит температуру до +17…+18 °С. Ночью в Карпатах прохладно, +12…+14 °С. В начале следующей недели температура снова поднимется до +27 °С.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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