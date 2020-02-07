Матушка-погода чудит в Одессе

В Одессе и области — сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, усиление северного ветра. В результате произошли случаи падения аварийных деревьев на газопроводы и проезжую часть автодорог, отключение энергоснабжения отдельных населённых пунктов, осложнения ситуации на дорогах.

В Одесской области спасатели освобождают автомобили из снежных заносов, убирают поваленные деревья и помогают гражданам, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

«По состоянию на 15:00 6 февраля спасатели продолжают ликвидировать последствия ненастья. Так, на автодороге Сарата-Кулевча спасатели извлекли два автомобиля, которые снесло на обочину из-за снежного заноса. С помощью буксировочного троса работники ГСЧС транспортировали автомобили на проезжую часть дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные случаи произошли и на автодорогах Рени-Лиманское, Белгород-Днестровский-Монаши, Измаил-Старая Некрасовка.

В 14:10 на автотрассе Измаил-Богатое, на участке между с.Сафяны и с.Богатое, вследствие погодных условий спасатели извлекали из снежных заносов автомобили и собирали их в одну колонну для дальнейшего следования.

В Одессе, в районе 411 батареи, на улицах Набережная и Эстонская спасатели распиливали и убирали дерево с газовой трубы.

«Была предоставлена помощь 9 лицам. Погибших и пострадавших нет», — добавляют в ГСЧС.



С 16:00 часов 6 февраля возобновилось движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования М-15 (Одесса-Рени), КПП «Виноградовка»- Болград, Болград-Кубей-Арциз, КПП «Новые Трояны» — Кубей, — говорится в сообщении.



Состоянием на 7 часов 7 февраля в Одесской области без света сидят жители 100 населённых пунктов.

Синоптики обещают, что до 20:00 7 февраля в Одессе облачно с прояснениями, ​​без осадков, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3 °С мороза, днем ​​0-2 °С тепла. По области на автодорогах видимость хорошая, гололедица.

8-9 февраля тоже без существенных осадков.

Как сообщала Одесса News, вследствие осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены состоянием на 7.00 6 февраля 137 населённых пунктов в Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, «Одесса»