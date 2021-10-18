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Куяльницкие жители пошли по грибы, а наткнулись на мины

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Грибники села Малый Фонтан Куяльницкой сельской территориальной громады Подольского района Одесской области обнаружили два предмета, похожих на мины.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 17 октября группа пиротехнических работ выехала на указанное грибниками место и идентифицировала их находки как мины калибра 82 мм.

При дальнейшем обследовании территории леса обнаружили ещё 10 миномётных мин такого же калибра.

Пиротехники изъяли опасные находки и уничтожили их в специально отведённом месте.

Как информировала Одесса News, в сентябре в пределах города Березовка Одесской области, в лесном хозяйстве, пиротехники ГСЧС с целью защиты населения от поражения проводили плановые работы по поиску, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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