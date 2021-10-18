Обиделась: жительница Одессы пырнула ножичком своего муженька

Полицейские объявили подозрение 29-летней жительнице Одессы в причинении тяжких телесных повреждений своему мужу.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, событие произошло в квартире супругов на улице Химической после семейного праздника.

«Только гости разошлись по домам, между хозяевами на почве ревности возник конфликт. Разъярённая безосновательными обвинениями и оскорблениями женщина в порыве гнева схватила нож и ударила мужа в живот», — говорится в сообщении.

Медики госпитализировали 24-летнего пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением живота и сообщили о происшествии правоохранительные органы.

«Фигурантке объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование», — рассказала заместитель начальника следственного отдела отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Черненко.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года одесские полицейские задержали 17-летнего студента за причинение им ножевых ранений трём мужчинам.

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