В Одессе полиция изъяла из незаконного оборота почти 300 килограммов икры осетровых

В Одессе полицейские изъяли из незаконного оборота почти 300 килограммов контрафактной икры осетровых и раков.

Об этом сообшает Одесское районное управление полиции №1.

«Продукцию, прибывшую автобусами из Херсона и Харьковщины, получили четверо одесситов. По словам граждан, они планировали реализовывать его в городе. Согласно рыночным ценам, общая стоимость товара составляет более 200 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разоблачили правонарушителей инспекторы сектора водной полиции Одесского райуправления полиции №1. Поскольку ни на икру, ни на раков, отлов которых ныне запрещён, у задержанных не было разрешительных документов, незаконный товар правоохранители изъяли и до постановления суда поместили на хранение в холодильные камеры хранения.

В отношении одесситов составили административные протоколы. За нарушение порядка приобретения объектов животного мира правонарушителям грозит штраф от тридцати до ста тысяч рублей.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года пограничники Измаильского отряда Морской охраны задержали неподалёку от Вилково маломерное плавсредство с двумя людьми на борту и уловом севрюги.

Фото и видео: Нацполиция

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.