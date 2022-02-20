Lufthansa объявила о прекращении полётов в Одессу

Немецкая авиакомпания Lufthansa прекратила полёты в Одессу и Киев в период с 21 февраля.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, которое подтверждает Министерство инфраструктуры Украины.

В Министерстве уточнили, что немецкая авиакомпания временно прекращает полёты лишь в Киев и Одессу, но рейсы во Львов и из него «сохраняются в привычном режиме».

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил в Facebook, что выход из ситуации найден, использовать собираются авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

«Решение было найдено. Итак, авиакомпания МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять. Кроме того, МАУ увеличивает ёмкость воздушных судов по данным маршрутам», – написал он.

Найем отметил, что, согласно принятому решению, «отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться ещё сегодня и завтра».

Отмечается также, что 23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину Lufthansa изменила график своих ночных авиарейсов в Киев.

24 января отказались от ночной стоянки самолётов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM. 8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полёты в Украину.

Как сообщала Одесса News, правительство Великобритании на фоне угрозы вторжения РФ приняло решение о переезде посольства Соединённого Королевства в Украине из офиса в Киеве во Львов.

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