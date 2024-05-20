САП завершила следствие по делу о завладении аэропортом «Одесса»

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о незаконном завладении международным аэропортом «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Об этом САП сообщает в Facebook.

«17 мая прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего Одесского городского головы, его заместителя, руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 известных в регионе бизнесменов, подозреваемых в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности», — говорится в сообщении.

Алексей Костусев

Отмечается, что по поручению прокурора САП детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли стороне защиты материалы для ознакомления.

Установлено, что в 2011 году группа разработала и реализовала преступную схему, в результате которой имущественный комплекс международного аэропорта перешёл из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов. Для этого два известных одесских бизнесмена зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн.

Борис Кауфман

«Получение согласия депутатов Одесского горсовета на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с Одесским горсоветом общество в обход конкурса», — говорится в сообщении.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли, а лица, получившие над ним контроль, годами присваивали доход от его деятельности.

В САП также отметили, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Для исключения возвращения аэропорта в собственность города всё его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита. В результате таких действий местному бюджету нанесён ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

Александр Борухович (Грановский)

29 августа 2023 года бывшему Одесскому городскому голове, его заместителю, руководителю одного из обществ и двум бизнесменам сообщили о подозрении по признакам этого преступления, а 17 мая этого года бизнесменам и бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву сообщили о новом подозрении в предоставлении и получении им взятки в виде двухэтажного пентхауса в центре Одессы площадью 700 кв. м и стоимостью около 16 млн. грн. за совершение сделки с аэропортом.

Как сообщала Одесса News, кроме Костусева, соорганизаторами схемы являются одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Борухович.

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