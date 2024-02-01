Дело о подкупе Командующего группировкой «Одесса» передано в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, разоблачённого на попытке подкупа Командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Одесса». Андрея Гнатова.

Об этом САП сообщила в Facebook.

“31 января прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина, разоблачённого на предоставлении 200 тыс. грн неправомерной выгоды командующему ОСУВ “Одесса”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что 200 тыс. грн. передавались командующему от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещённой пограничной зоне.

Действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырёх лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщала Одесса News, 19 ноября 2023 года правоохранители разоблачили бизнесмена на попытке дать 200 тысяч гривен взятки командующему ОСУВ «Одесса».

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