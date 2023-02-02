Одесский суд приговорил коллаборанта к 8 годам лишения свободы

В Одессе херсонский коллаборант, работавший на врага в исправительной колонии, приговорён к 8 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый — житель Херсона, работник пенитенциарной службы — судом признан виновным и осуждён за коллаборационную деятельность.

«Учитывая полное признание обвиняемым своей вины, между ним и прокурором по делу заключено соглашение о признании виновности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах на срок 10 лет», — говорится в информации облпрокуратуры.

Прокурор в суде доказал, что работник исправительной колонии после захвата Херсона перешёл на сторону врага. Он добровольно согласился на предложение оккупантов служить в незаконно созданном захватчиками «ИК «Северная исправительная колония (№90)» в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого «специального звания прапорщика внутренней службы».

Одесса News писала, что пребывая в этой должности, коллаборант обеспечивал организацию деятельности кинологического подразделения и дрессировал служебных собак для охраны колонии. В дальнейшем, испугавшись наступления украинских защитников на юге Украины, оставил место несения службы и скрылся в Одессе, где был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod