Дело Стерненко возвращают в Одессу

Уголовное производство в отношении бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко будет рассматривать Приморский районный суд города Одессы.

Так 25 августа решила коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Коллегия оставила без удовлетворения ходатайство защитника Стерненко о направлении дела из Приморского районного суда города Одессы в другой суд, расположенный на территории Киева, чего очень хотелось обвиняемому в убийстве.

Как отмечают в Верховном Суде, по установленным правилам территориальной подсудности, предусмотренным положениями ст. 32 УПК Украины, в случае, если было совершено несколько уголовных правонарушений, уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено более тяжкое правонарушение.

Из материалов производства видно, что более тяжким является уголовное преступление, определённое ч.1 ст.115 УК — умышленное убийство, которое совершено таки в Одессе. Уголовное производство могут передать на рассмотрение другого суда по месту жительства обвиняемого, потерпевших или свидетелей только в исключительных случаях, если иным образом обеспечить выполнение задач этого производства невозможно.



В суде отмечают, что ходатайство защитника не содержит обоснованных оснований для признания его доводов исключительными и из которых усматривалась бы невозможность обеспечения выполнения задач этого производства Приморским райсудом Одессы.

Суд пришел к выводу, что направление уголовного производства для рассмотрения в киевский суд не будет способствовать обеспечению оперативности и эффективности уголовного производства и противоречит задачам уголовного производства в части защиты законных интересов участников дела.

Подготовительное заседание по Стерненко назначили на 31 августа в 13 часов в Приморском райсуде.

Показательно, что сторонники Стерненко на его странице в Facebook уже в предвкушении предстоящей поездки в Одессу с целью его поддержки, а значит, и предстоящей дестабилизации ситуации в городе.

Как сообщала Одесса News, в мае 2018 года Сергей Стерненко смертельно ранил человека, который, по его словам, на него напал. СБУ утверждает, что он гнался за раненым 100 метров и добил его, снимая смерть на мобильный телефон.