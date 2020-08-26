COVID-19 в Одессе: за последние сутки 30 новых случаев

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 августа в Одессе зарегистрированы 2 552 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 30 новых случаев заболевания.

По данным на 26 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 263 пациента с COVID-19. Из них 227 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 36 человек — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в городскую инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.



Новые случаи COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрированы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 743 случая выздоровления от COVID-19, за последние сутки выздоровели четыре пациента. Продолжают болеть 1766 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по состоянию на утро 26 августа лабораторно подтверждено 6 352 случая COVID-19, из них за сутки — 186., умерли 2 пациента.