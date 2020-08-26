COVID-19 в Одесской области: за сутки 186 новых больных, 2 смерти

В Одесской области по состоянию на утро 26 августа лабораторно подтверждено 6 352 случая COVID-19, из них за сутки — 186.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 90 смертей от COVID-19. В течение суток 2 новых летальных случая.

Выздоровели всего 1 689 пациентов, однако уже вторые сутки выздоровевших нет.

Сейчас болеют 4 573 пациента.

С 24 августа в «красной» карантинной зоне находится город Беляевка Одесской области, в «оранжевой» — город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы, «жёлтой» зоне — города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Украине за сутки обнаружили 1 670 случаев коронавируса, 36 человек умерли.