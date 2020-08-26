Четыре буксира пытаются поставить DELFI на ровный киль

Cегодня, 26 августа, на месте затонувшего танкера Delfi у пляжа «Дельфин» в Одессе четыре буксира пытаются поставить судно на ровный киль для дальнейшей транспортировки.

Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, «в течение часа специалисты компании Краншип, которая безвозмездно проводит эти работы, планируют откачать воду, наполнить воздухом танки правого борта и протестировать на прочность конструкции, которые приварили к корпусу для подъёма».

По мнению Куцого, это важнейший этап работ, «ведь после выравнивания станет понятно — в каком состоянии правый борт и как дальше транспортировать танкер».



Глава ООГА рассчитывает на удачу.

«Надеюсь, эта попытка станет удачной. Специалисты работают ежедневно, чтобы поднять Делфи к сезону штормов», — резюмировал Михаил Куцый.

Как сообщала Одесса News, в Затоке Одесской области 25 августа рыболовецкое судно ЯМК 0263 выбросило на пляж в районе станции Морская.