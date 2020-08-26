Затока обзавелась собственным Delfi

В Затоке Одесской области рыболовецкое судно ЯМК 0263 выбросило на пляж в районе станции Морская.

Об этом сообщает «Думская».



«Сейчас шхуна лежит на песке. Отдыхающие не обращают на неё особого внимания. Особо предприимчивые даже догадались оборвать мидии, облепившие борта судна. Наверное, на ужин», — говорится в сообщении.



Отмечается, что возле судна устойчивый запах солярки. Никто не купается, поскольку в этой части пляжа — зеленое месиво из водорослей.

Капитан судна по имени Вадим рассказал, что ночью отказал мотор, и к утру судно прибило к берегу. Экипаж из трёх человек не пострадал. Матросы ушли договариваться за буксир, который вытащил бы судно с мели.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, у пляжа «Дельфин» ведутся подготовительные работы для снятия с мели предположительно в сентябре-октябре танкера Delfi.

Фото и видео: Думская\Александр Гиманов