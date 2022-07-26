Зеленский показал видео с сегодняшним ракетным ударом по Одесской области

Президент Владимир Зеленский 26 июля обнародовал видео с последствиями обстрелов российскими войсками посёлка городского типа Затока в Одесской области.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Instagram Главы государства.

«Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф захотелось пострелять», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый российский захватчик будет отвечать за войну против Украины. «Каждый. Каждый «освободитель», разрушающий нашу жизнь», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, утром 26 июля по югу Украины нанесён массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Чёрного моря.

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