Вражеские ракеты воздушного базирования попали в дома прибрежных сёл Одесчины

Утром 26 июля по югу Украины нанесён массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Чёрного моря.
Как сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ, выпущено несколько ракет воздушного базирования.
«В Одесской области есть попадание в частные строения прибрежных сёл с последующим возгоранием», — говорится в информации.
Подчёркивается, что на местах работают спасатели.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Также сообщается о вражеской атаке на портовую инфраструктуру Николаевской области. Одновременно с территории Херсонской области ракетный удар был нанесён по Николаевскому району с зенитно-ракетного комплекса С-300. Есть попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.
«Информация по масштабам разрушений и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod