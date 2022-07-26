Вражеские ракеты воздушного базирования попали в дома прибрежных сёл Одесчины

Утром 26 июля по югу Украины нанесён массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Чёрного моря.

Как сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ, выпущено несколько ракет воздушного базирования.

«В Одесской области есть попадание в частные строения прибрежных сёл с последующим возгоранием», — говорится в информации.

Подчёркивается, что на местах работают спасатели.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается о вражеской атаке на портовую инфраструктуру Николаевской области. Одновременно с территории Херсонской области ракетный удар был нанесён по Николаевскому району с зенитно-ракетного комплекса С-300. Есть попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.

«Информация по масштабам разрушений и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

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