Утром 26 июля Одесская область была подвергнута ракетному обстрелу

В Одесской области произошла вражеская ракетная атака с применением самолётов стратегической авиации.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.
«Одесская область. Ракетная атака с применением самолётов стратегической авиации. Подробности — позже. Держим строй!», — говорится в сообщении.
Как информировала Одесса News, российские оккупанты 23 июля атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр».
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