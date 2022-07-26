Утром 26 июля Одесская область была подвергнута ракетному обстрелу

В Одесской области произошла вражеская ракетная атака с применением самолётов стратегической авиации.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.

«Одесская область. Ракетная атака с применением самолётов стратегической авиации. Подробности — позже. Держим строй!», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, российские оккупанты 23 июля атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр».

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